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Медведчук договорился, чтобы Украине выделили вакцину вне очереди, потому что он переговорщик №1, - Розенбаум

25.11.2020 / 11:13
Из-за эпидемии коронавируса на кону стоят миллионы жизней украинцев, поэтому не время играть в политические игры. Главный украинский переговорщик Виктор Медведчук уже решил вопрос с поставками вакцины от коронавируса, но власть ничего не делает, чтобы защитить украинцев.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.

"Когда на кону миллионы жизней украинцев, нужно отбросить политиканство, отбросить игры в политику, которыми занимается наша власть. И как можно быстрее прагматично сделать все для того, чтобы эта вакцина, российская вакцина "Спутник V", оказалась у нас", - заявил политический эксперт.

Розенбаум пояснил, что глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук договорился с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы Украине вне очереди выделили российскую вакцину.

"Власти, в принципе, ничего не нужно делать - за нее все сделал Медведчук. Приехал, договорился, чтобы вакцину выделили вне очереди. 50 стран стоят и ждут, выпрашивают эту вакцину. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия. 50 стран!" - подчеркнул эксперт.

Сергей Розенбаум пояснил, что Виктор Медведчук является украинским переговорщиком №1.

"Медведчук договорился, у него это получилось, потому что он все-таки переговорщик №1", - констатировал эксперт.

Вместе с тем, заключил Розенбаум, власть во главе с Владимиром Зеленским ничего не делает, чтобы защитить украинцев во время эпидемии коронавируса.

"У него получилось договориться по поводу вакцины - где реакция властей? Где она? Мне непонятно, почему Зеленский и его команда игнорируют такие инициативы, которые могут влиять на ситуацию в стране", - возмутился политический эксперт Сергей Розенбаум.

вакцина, Медведчук, Розенбаум
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