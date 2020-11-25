Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

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Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-1923.11.2020 / 09:02Последние новости рубрики
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Администрация Трампа готова начать передачу дел Байдену
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Еще одна вакцина от COVID-19 может быть эффективной на 90%
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В Португалии усиливают карантин перед национальными праздниками
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Глава МВФ после разговора с Зеленским: пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах19.11.2020 / 09:01Последние новости рубрики
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Из COVID-фонда уже использовали более 60% средств
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Зеленский: налоговый долг 4 миллионов украинцев до 3 тысяч гривен аннулируют
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Свободная торговля с Израилем начнется со следующего года
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Марченко заявил о "значительном прогрессе" с МВФ и анонсировал внесение бюджета-2021 в Раду
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Украина хочет привлечь 300 млн долларов от МБРР на преодоление последствий COVID
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Объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба
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Протестующие ломали забор под Радой, задержанных нет - полиция
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CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в страны Персидского залива
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В Киеве блокировали сеть мошеннических call-центров, которая обманывала граждан ЕС
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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