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Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

25.11.2020 / 12:18
Президент Владимир Зеленский уволил председателя Хмельницкой областной администрации Дмитрия Габинета и временно назначил на эту должность Романа Примуша.

Об этом свидетельствуют указы президента

Дословно: "Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Хмельницкой ОГА на Романа Примуша.

Предыстория: 18 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Габинета и назначение на его должность Сергея Гамалия.

Гамалия никогда не работал в госорганах и посвятил себя бизнесу.

Он - владелец предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.

Источник

Зеленский, Хмельницкая ОГА
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