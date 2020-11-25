Митрополит Антоний заявил, что от решения Кипрского Синода зависит сохранение православной каноничности

В церковной жизни речь идет не о противопоставлении национальностей и национальных традиций, а в служении Богу и защите канонического устройства Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил митрополит Антоний (Паканич) для «Першого козацького», комментируя ситуацию, сложившуюся после решения главы Кипрской Православной Церкви архиепископа Хризостома по ПЦУ.

Митрополит Антоний отметил, что эпоха, в которую мы вступили, неблагоприятна в целом для христианства «и особенно для Православия, которое придерживается апостольского предания и дает правильную, слава Богу, оценку многим негативным явлениям, которые пытаются сейчас насадить в обществах на всех континентах».

«Конечно, архитекторов современного мироустройства это не удовлетворяет, и они будут всячески делать все, чтобы ослабить соборное единство православного мира и будут, учитывая нюансы каждой Поместной Церкви, делать какие-то специальные проекты, – сказал управделами УПЦ. – Это будет, но то, что мы реально ощущаем и реально видим, что происходит – в целом ничего не получилось, даже по отношению к ПЦУ».

Он подчеркнул, что когда мы говорим о признании ПЦУ определенными Поместными Церквами, то «должны четко понимать, что речь идет не о признании какой-то Поместной Церковью, а о признании только конкретным главой той или иной Церкви».

«Ведь ни одна из Церквей – Александрийская, Элладская, и сейчас Кипрская – не принимала решения соборно. Решение не принималось на Синоде и тем более на Архиерейском Соборе. Принимали самолично конкретные люди, главы этих Церквей. Хотя среди епископов этих Церквей до сих пор большая часть публично заявляет, что они не согласны с этим решением. Есть те, которые молчат, и даже в Константинопольском патриархате, и дают нам четкий сигнал, что они не согласны, но в силу определенных моментов они не могут, об этом, к сожалению, заявить», - напомнил митрополит Антоний.

По словам управделами УПЦ, многие иерархи переживают, но ищут выход из сложившейся ситуации. Процесс видится болезненным, «но он необходим, чтобы уже четко называть все своими именами: что есть правда, есть ложь, есть истинная вера, есть ересь, есть каноническое устройство, есть попытка кардинальной реорганизации Церкви».

По его словам, сейчас происходит некое противопоставление греческого и славянского мира, русских и украинцев, греков и русских, но это «ложь и неправильные предпосылки».

«Речь в церковной жизни идет не о противопоставлении национальностей и традиций национальных. Речь идет о защите основ существования Церкви. Независимо от того, кто сейчас какой национальности, – он сейчас или с Христом, или против Христа. Он или в Церкви, или пытается разрушить то основание и тот дом, который его до сих пор укрывал. Мы знаем, что на Кипре вчера было первое заседание (Синода, – Ред.), оно было сложным, но защитники православной каноничности подготовили очень серьезное догматическое обоснование своей позиции», – заключил митрополит Антоний.