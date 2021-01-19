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В Украине ограничили тариф на распределение газа - 1,79 гривни за кубометр

20.01.2021 / 09:01
В Украине ограничили тариф на распределение газа - 1,79 гривни за кубометр
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании установила предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

Об этом в Teлеграме написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Регулятор поддержал общее решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады. Таким образом максимальное снижение тарифа на распределение составит до 30%", - отметил Шмыгаль.

Вместе с тем, напомнил премьер, установление предельного тарифа на уровне 1,79 грн не означает, что он будет одинаков для всех. НКРЭКУ определила высший предел тарифа, однако для десятков компаний эта сумма будет ниже.

"В ближайшее время в парламенте также будет представлена ​​инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", - анонсировал Шмыгаль.

Как сообщалось, правительство 18 января приняло решение, которым снизило предельную цену на газ до 6,99 грн за кубометр. Если поставщики будут отказываться поставлять газ населению по такой цене, их потребители будут переходить к поставщику "последней надежды" - НАК "Нафтогаз України".

Источник

газ, распределение газа
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