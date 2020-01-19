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Когда заработает накопительная пенсионная система: Шмыгаль назвал сроки

19.01.2021 / 13:19
Закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы могут принять уже в 2021 году. Кабмин разработал с Министерством социальной политики стратегию введения накопительной пенсионной системы.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Интерфаксу".

По его словам, стратегию согласовали с профильным комитетом Верховной рады.

"Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно скорее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена", - сказал Шмыгаль.

Он говорит, что такая система нужна Украине так же, как цивилизованный фондовый рынок.

"Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы", - добавил он.

В ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение, рассказал Шмыгаль.

"Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года", - отметил он.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Отметим, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 130 954 человек).

Источник

Шмыгаль, накопительная пенсионная система
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