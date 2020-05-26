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Накопительную пенсионную систему могут запустить к 1 января 2021 года

26.05.2020 / 10:14
Накопительную пенсионную систему могут запустить к 1 января 2021 года
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает вполне реальным введение накопительного уровня пенсионной системы до 1 января 2021 года.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Для нас это неизбежность - двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами... Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это вполне реально ввести", - сказал он.

По словам премьер-министра, такая реформа проработана, и в правительстве понимают, как ее начинать.

"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн. Будут три варианта. Взять сразу, то есть при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай, что хочешь. Второй вариант - рассрочка выплат на 5-10 лет. Третий вариант - это пожизненное содержание, там тоже будет определенная фиксированная сумма", - пояснил премьер.

Он добавил, что получается "некий пенсионный депозит", где часть обеспечивает государство, вторую часть может прилагать сам человек.

Источник

пенсия, Шмыгаль, накопительная пенсионная система
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