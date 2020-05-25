В Украине вступил в силу "банковский" закон

В частности, который сделает невозможным отмену решения Нацбанка о национализации банков.

Накануне, 22 мая, документ, являющийся одним из условий для новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, был опубликован в парламентском издании "Голос Украины". Согласно заключительным положениям, он вступил в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Закон предусматривает комплекс изменений, направленных на усовершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирование особенностей судебного производства по делам относительно вывода банков из рынка.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков из рынка, направленные на усовершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также усовершенствование механизмов возможного участия государства в выводе банка из рынка.

Ожидается, что реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков из рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

В частности, этот закон гарантирует неотвратимость вывода банков из рынка. В случае, если суд признает незаконным решение НБУ о выводе банка из рынка, процедура неплатежеспособности или ликвидации банка не прекращается. Итак, продажа активов и расчеты с вкладчиками и кредиторами банка будут продолжаться. Фактически, закон разрешает убрать "белые пятна" в законодательстве, которые ранее позволяли судам реанимировать банки, выведенные из рынка из-за неплатежеспособности. Способность судов возвращать банки "к жизни" ограничена во многих странах, в том числе Евросоюзе.

Во-вторых, закон изменяет процедуру обжалования решений Национального банка и других государственных органов в процессе вывода банков из рынка. Суды не должны подменять собой Национальный банк. Они должны иметь возможность рассматривать решение на законность, однако не должны подвергать сомнению расчеты, оценки и выводы, сделанные в рамках полномочий регуляторов, и их технические суждения.

В-третьих, законом четко определены предпосылки и процедура получения бывшими собственниками компенсации, если суд признает решение НБУ незаконным. Для того, чтобы процедура расчета компенсации была прозрачной и беспристрастной, основную роль в этом вопросе будет играть международно признанная аудиторская фирма.

В-четвертых, закон совершенствует процедуру принятия решений Национального банка. Уточняется ряд норм по "профессиональному суждению" и процедурных прав. В частности, закон позволит обнаруживать проблемность банков на более ранних стадиях, а значит, сохранять их активы и выводить банки из рынка с наименьшими потерями.

В-пятых, у государства отныне больше опций, какими способами осуществлять национализацию банков при необходимости, включая инструменты по созданию переходного банка или передачу части портфеля обязательств и активов принимающему банку. Благодаря этому процесс станет значительно эффективнее, для того, чтобы такой банк мог начать свою работу практически мгновенно.

Напомним, Верховная Рада во время внеочередного заседания 13 мая приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Он, в частности, предотвратит отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Принятие "банковского" закона является одним из двух главных условий МВФ для предоставления Украине финансовой помощи (второе условие - принятие закона о рынке земли, он был принят 31 марта).

Сразу после принятия закона о банках народные депутаты Антон Поляков (внефракционный) и Александр Дубинский ("Слуга народа") зарегистрировали в парламенте проект постановления относительно его отмены.

На заседании 19 мая Верховная Рада отклонила проекты постановлений, которыми предлагалось отменить решение о принятии закона о невозвращении неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

21 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон.

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