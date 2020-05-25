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Опубликован закон об упрощении администрирования налогов

25.05.2020 / 14:52
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" был обнародован.

Документ имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли.

Об этом свидетельствует публикация закона в "Голосе Украины".

Документ предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.

Закон имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

Документ также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Теперь плательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.

Отмечается, что реализация положений закона также расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.

Напомним, нардепы разблокировали подписание данного закона еще в начале февраля. Президент Владимир Зеленский подписал проект закона 21 мая.

16 января Рада одобрила во втором чтении законопроект №1210, за него проголосовали 283 парламентария.

Источник

закон, налоговый кодекс
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