Аренда офисов в Шевченковском районе Киева: сколько стоит и как оформить?

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17:59
США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня
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17:18
Пандемия: в мире зарегистрировали почти 5,5 млн случаев COVID-19
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13:50
За два месяца пандемии 25 самых богатых людей мира заработали еще $255 миллиардов — Forbes
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12:48
Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19
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13:50
Агентство ЕС: Европа должна готовиться ко второй волне коронавируса
- 17:59
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16:15
В Украине вступил в силу "банковский" закон
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14:52
Опубликован закон об упрощении администрирования налогов
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13:19
В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%
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16:17
Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества на $5 млрд
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14:21
Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210
- 16:15
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09:03
Лосята-погорельцы из Чернобыльской зоны останутся в харьковском экопарке на год
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09:31
Государственные музеи Берлина за неделю без карантина приняли 10 тысяч посетителей
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09:14
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев
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09:26
Как в Голливуде: на Закарпатье контрабандисты бежали тремя машинами, пришлось стрелять по колесам
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"Стоп культурный карантин": Украинские деятели искусства направили в небо лучи света
- 09:03
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09:17
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
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10:08
Ливень в Киеве: к метро "Дорогожичи" и "Левобережная" пригнали спецтехнику
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09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
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09:16
На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
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09:12
На Житомирщине ликвидирован лесной пожар, под Чернобылем – до сих пор тлеет трава
- 09:17