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Аренда офисов в Шевченковском районе Киева: сколько стоит и как оформить?

26.05.2020 / 10:56
Аренда офисов в Шевченковском районе Киева: сколько стоит и как оформить?
Нюансы оформления офиса и стоимость аренды офиса в бизнес-центре Шевченковского района Киева.

Аренда помещений под офис — одна из основных услуг столичных риелторов. Если вы планируете вести свой бизнес в центре Украины, постарайтесь выбрать месторасположение рабочего помещения таким образом, чтобы оно максимально отвечало вашим потребностям.

Стоимость аренды офиса в Шевченковском районе

Лучшее, что могут предложить риелторы — аренду офиса в Киеве: Шевченковский район и прочие места в центре, где сосредоточен бизнес столицы. Стоимость аренды напрямую зависит от адреса помещения, его технического состояния и прочих удобств: наличия парковки, огороженной территории, площади помещения и так далее. Стоимость начинается от цены 6 доларов за кв.м.. Снять офис в Шевченковском районе на https://a-office.com.ua/filter/arenda-ofisov/shevchenkovskiy/ по максимальной стоимости обойдется организации в 40 доларов за кв.м.. Можно снять офисный этаж или даже отдельное здание, но аренда помещений большого метража обойдется гораздо дороже.

Адрес помещения

При аренде помещения в Шевченковском районе столицы очень важно обратить внимание на расположение офиса. Наличие остановок общественного транспорта, удобный въезд-выезд для автомобилей, непосредственная близость торговых центров или пунктов общественного питания сделают офис гораздо привлекательнее в глазах будущего съемщика, но, к сожалению, обойдутся значительно дороже.

Аренда помещения в центральном районе столицы позволит указывать презентабельный адрес для получения корреспонденции и визитов партнеров по бизнесу. Сразу определите, сколько человек, вероятнее всего, посетит вашу фирму. Если вы планируете снять офис под склад то для этого вам не понадобится евроремонт и дизайнерское оформление помещений.

Арендный договор

Аренда офисных помещений подтверждается договором, который традиционно составляется в двух экземплярах. Перед подписанием следует проконтролировать, как именно будут владельцы сдавать помещение и на каких условиях. Поэтому проследите, чтобы в договоре обязательно были указаны:

  • фактический адрес офиса, наименование объекта аренды;
  • функциональное назначение недвижимости: офис, склад, производство и пр.;
  • сведения о помещении: площадь, этажность здания, количество комнат;
  • размер арендной платы и ее назначение — регулярная или разовая выплата, оплата за весь офис или за квадратный метр, оплата с учетом коммунальных расходов или без, оплата с учетом (без учета) НДС и пр.

Если аренда офиса заключается на срок до 1 года, нотариально заверять договор не нужно. Можно снять офис для бизнеса в центре сроком на 11 месяцев и прописать в договоре условие автоматической пролонгации.

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