Для украинцев сейчас открыты 83 страны - Кулеба

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

"По состоянию на сейчас в мире есть 83 страны, в которые, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины", - отметил он.

В то же время Кулеба напомнил, что на конец прошлого года таких стран было чуть больше 60.

Министр подчеркнул, что на сайте МИД действует интерактивная онлайн-карта, позволяющая проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране.

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