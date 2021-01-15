Спикер УПЦ дал оценку заявлениям главы ПЦУ о том, что они «временно терпят УПЦ на своей территории»

Заявления главы ПЦУ о том, что они «временно терпят Украинскую Православную Церковь на своей канонической территории» являются примеров манипуляции и двойных стандартов.

Об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в своем Telegram-канале.

«Епифаний начинает вслед за Варфоломеем говорить, что «временно терпит» УПЦ в Украине, которая якобы уже является канонической территорией ПЦУ (Константинопольского патриархата). То, что сам Епифаний и К° возникли как раскол (когда еще были в УПЦ КП и в УАПЦ) и все эти десятилетия существовали и существуют незаконно как параллельная юрисдикция на канонической территории законной УПЦ - это их в течение всего времени не волновало и не волнует? А теперь они о канонической территории вспомнили?», - отметил протоиерей Николай Данилевич.

Он подчеркнул, что в настоящее время те же люди уже под названием ПЦУ «с помощью преступных действий Фанара» действуют «на канонической территории законной УПЦ, которая существовала и существует здесь в Украине все эти годы, десятилетия и века».

«Все с ног на голову поставили. Это манипуляции, двойные стандарты, наглость и ложь. А еще типичное рейдерство, только уже в церковной сфере», - подытожил спикер УПЦ.