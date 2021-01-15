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Заявления Путина помогли ЕСПЧ принять решение по жалобе Украины на оккупацию Крыма

15.01.2021 / 14:21
Европейский суд по правам человека в своем решении о признании приемлемым для рассмотрения дела "Украина против России" по Крыму принял во внимание высказывания президента РФ Владимира Путина.

В частности, в которых тот подтвердил факты захвата полуострова российскими военными.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на решение ЕСПЧ от 14 января

Дословно документ: "И напоследок. Суд взял к особому вниманию неоспоримые заявления президента Путина. Первое было сделано на встрече с руководителями силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Там было сказано, что он принял решение "начать работу по возвращению Крыма в Российской Федерации".

Второе было во время телевизионного интервью 17 апреля 2014 года, где он прямо признал, что Россия "разоружила воинские подразделения и правоохранительные органы", и что "российские военнослужащие поддержали крымские силы самообороны".

В апреле 2014 года во время прямой линии президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зеленые человечки" в Крыму - это российские военные. По его словам, российские военные "должны были защитить население".

Прямая речь: "Чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами и хорошо вооруженных автоматическим оружием".

"Поэтому за спиной сил самообороны Крыма конечно стали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но решительно и профессионально".

Напомним: 14 января ЕСПЧ вынес первое решение по делу "Украина против России" по Крыму. Европейский суд по правам человека признал приемлемыми 14 пунктов из 17 жалобы на нарушение прав человека, поданной Украиной против России относительно Крыма.

Источник

Путин, ЕСПЧ
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