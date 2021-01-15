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Митрополит Лука призвал правоохранителей расследовать покушение на священника УПЦ в Запорожье

15.01.2021 / 16:40
Митрополит Лука призвал правоохранителей расследовать покушение на священника УПЦ в Запорожье
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей надеется, что правоохранительные органы добросовестно отнесутся к расследованию преступления и смогут его раскрыть

В УПЦ надеются на добросовестное расследование покушения на убийство протоиерея Владимира Гуменюка, которое произошло в Запорожье 12 января.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится официальном заявлении митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко), опубликованном в его Телеграм.

Владыка сообщил, что пострадавший священник Запорожской епархии УПЦ протоиерей Владимир Гуменюк «вечером шел по городу в светской одежде. Перед тем, как ему был нанесен удар ножом в височную область головы, никакого конфликта с нападавшим не было. Преступник нанес удар неожиданно, без всякого на то повода. Не было также предпринято никакой попытки ограбления священника. Совершив злодеяние, преступник спокойно удалился».

По словам митрополита Луки, у него нет никаких доказательств того, что данное преступление как-то связано со священнической деятельностью о. Владимира, «но есть твердая уверенность в том, что по уровню преступлений Украина твердо держится в передовиках».

«При нынешнем уровне экономического кризиса рост преступности вполне ожидаемый. Но меня удивляют "народные избранники", которые, зная ситуацию в стране, больше всего озабочены игорным бизнесом и тем, чтобы легализовать продажу марихуаны, неформальные вооруженные организации, свободное ношение оружия и самоубийств. Мы понимаем, что они сами, их дети и родственники ограждены от преступного мира телохранителями, бронированными автомобилями и высокими заборами или вообще проживают вне Украины. Ну а то, что случилось с отцом Владимиром, завтра может случиться с любым из нас, и, вполне возможно, с более драматичным исходом», - подчеркнул владыка Лука.

Призвав всех неравнодушных молиться о скорейшем выздоровлении о. Владимира, митрополит Лука подчеркнул, что «на его месте мог оказать любой не только прихожанин нашей Церкви, но и каждый из жителей нашего города».

Архиерей надеется, что правоохранительные органы добросовестно отнесутся к расследованию преступления и смогут его раскрыть, «дабы совершивший его человек не повторил его с нашими близкими или детьми».

«А всех нас призываю иметь надежду на то, что Господь нас не оставит, а в нашей стране когда-то появятся "слуги народа", которые будут не только по названию, но и по содержанию своей жизни соответствовать своему наименованию», – заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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