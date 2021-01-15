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Дети из детских домов Донбасса получили подарки от УПЦ

15.01.2021 / 16:50
Дети из детских домов Донбасса получили подарки от УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Инициатором акции стали врачи скорой помощи из общественной организации «Швидка оберігає кожного», которые передали письма от 9 детских домов Донбасса

Дети-сироты из интернатов Донеччины и Луганщины получили подарочные Рождественские наборы от Украинской Православной Церкви.

Центру информации УПЦ прислали фотографии с благодарностью за подарки к праздникам.

Накануне Рождественских праздников Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам передал более 600 подарков детям, находящимся в детских домах и школах-интернатах неподалеку от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Инициатором акции стали врачи скорой помощи из общественной организации «Швидка оберігає кожного», которые передали письма от 9 детских домов Донбасса.

Подарки получили дети специнтерната для детей с ДЦП и аутизмом в Волновахе; детский дом в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; Горская школа-интернат;Вовчаровская школа-интернат и детский сад, дети из поселка Зайцево и Жованка и другие.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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