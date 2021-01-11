Президент Армении призвал к проведению досрочных выборов для выхода из политического кризиса

"Единственный логичный и цивилизованный выход - внеочередные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в Избирательный кодекс и Конституцию, что позволит начать реальный процесс государственного строительства с чистого листа", - говорится в статье Саркисяна "На пути к "Четвертой Республике"", опубликованной пресс-службой президента 11 января.

Перед этим в Армении "с помощью института президента должно быть сформировано правительство национального согласия", отметил он.

"Я вижу основную миссию этого правительства в достижении трех целей - устранение последствий войны, подготовка и реализация дорожной карты по выводу страны из политического и экономического кризиса, реформа нормативно-правовой базы с целью создания необходимых условий для предстоящих выборов в разумные сроки", - подчеркнул президент Армении.

Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после принятия им в ноябре 2020 года совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о перемирии в Нагорном Карабахе, по условиям которого несколько районов в регионе перешли Азербайджану.

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