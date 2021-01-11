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Соперник Саакашвили заявил, что уходит из политики

12.01.2021 / 10:47
Основатель и глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики.

Об этом сообщается в его письме, которое партия опубликовала в Facebook, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики ", - заявил Иванишвили.

Он отметил, что правящая команда является лучшей и безальтернативной среди существующих сегодня политических актеров.

По словам Иванишвили, если объективно проанализировать избирательный успех "Грузинской мечты", то без преувеличения можно сказать, что он ожидаемый и логичный.

"Я покидаю как пост председателя партии, также и саму партию, и вернусь к своему личному образа жизни до 2011 года", - заявил он.

"Грузинская мечта" была основана в 2012 году и является правящей партией в Грузии. Ей принадлежит 89 из 150 мест в парламенте.

Источник

политика, Грузия, Иванишвили
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