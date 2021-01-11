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Соперник Саакашвили заявил, что уходит из политики
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Конгресс США начал процесс импичмента Трампа
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Трамп уверен, что его не будут смещать с поста при помощи 25-й поправки – СМИ
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Проект новой Конституции Беларуси может быть готов до 2022 - Лукашенко
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В Чикаго произошла перестрелка, есть жертвы
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На совещании в ОП Зеленскому представили план снижения тарифов на газ
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Нафтогаз заверил, что авария под Лубнами не повлияла на транзит в Европу
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Подача газа на Полтавщине возобновлена, спасатели просят людей следить за газовыми приборами
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Транзит газа через ГТС Украины в 2020г снизился на 38%
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С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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На Прикарпатье сделали редкие снимки рыси в природе
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В Хорватии произошло мощное землетрясение, погиб ребенок
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В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован
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Пробки и ДТП: в Киеве - снегопад
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Херсонскому краеведческому музею передали артефакты с археологических раскопок
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Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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