Конгресс США начал процесс импичмента Трампа

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованный текст документа.

"В своих действиях как президент США... Дональд Трамп совершил значительные преступления и проступки, подстрекая к насилию против правительства США", - отмечают в нем.

В тексте резолюции упоминают слова Трампа, сказанные им на митинге перед сторонниками 6 января о том, что "мы победили, и с большим перевесом".

"Он также умышленно делал заявления, которые, в контексте, поощряли и, предсказуемо, привели к беззаконным действиям под Капитолием, как, например, "если вы не будете бороться изо всех сил - у вас больше не будет страны", - добавляют в тексте.

В резолюции упоминают также звонок Трампа губернатору Джорджии, в котором он требовал "найти голоса" для изменения результатов выборов в штате и давил на него.

"Таким поведением Дональд Трамп продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят остаться в должности, он действовал способом, который вопиющим образом противоречит принципам самоуправления и верховенства права. Дональд Трамп должен быть подвергнут процедуре импичмента и суда, отстранен от должности и лишен возможности занимать любые почетные или управленческие должности ", - заключают в тексте.

Голосование за резолюцию предстоит на этой неделе.

Отметим, попытка импичмента Трампа является скорее символической, так как для реального осуществления процедуры недостаточно времени.

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