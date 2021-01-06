Эксперты ВОЗ отправятся в Китай в поисках происхождения COVID-19

Об этом сообщает AFP

Отмечается, что через год после начала пандемии эксперты ВОЗ должны прибыть в Китай с "весьма политизированным визитом" для изучения истоков коронавируса.

Вокруг поездки ведутся разговоры о сокрытии, заговоре и опасения по поводу обмана.

Ранее Пекин отложил доступ независимых экспертов в Китай для выяснения причин пандемии, не желая соглашаться на расследование.

Но теперь ВОЗ заявляет, что Китай предоставил разрешение на визит своих экспертов, и ожидается, что в ближайшее время туда прибудет группа из 10 человек с визитом на пять или шесть недель, включая две недели, проведенные в карантине.

Китайские власти на этой неделе отказались подтвердить точные даты и детали визита.

Напомним: COVID-19 был впервые обнаружен в городе Ухань в конце 2019 года.

Происхождение вируса остается предметом споров.

Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.

В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для предстоящего расследования.

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