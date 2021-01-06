Лукашенко об отношениях с Путиным: загнали уже намертво в одну команду

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление Лукашенко на канале "Россия 1"

Прямая речь: "Нас загнали уже намертво в одну команду".

Лукашенко добавил, что также играет в одной команде с Путиным в хоккей.

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