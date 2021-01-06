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Лукашенко об отношениях с Путиным: загнали уже намертво в одну команду

06.01.2021 / 15:16
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что их с российским лидером Владимиром Путиным "загнали в одну команду" в политике.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление Лукашенко на канале "Россия 1"

Прямая речь: "Нас загнали уже намертво в одну команду".

Лукашенко добавил, что также играет в одной команде с Путиным в хоккей.

Источник

Путин, Лукашенко
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