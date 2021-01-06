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Путин и Меркель обсудили минские соглашения и нормандский процесс

06.01.2021 / 12:19
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Стороны обсудили минские соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Они также обсудили возможные перспективы совместного производства вакцин от коронавируса.

Путин обсудил с Меркель урегулирование в контексте реализации минского комплекса мер и итогов нормандских саммитов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В нем обсуждали темы "нормандской четверки".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" в ближайшее время не состоится.

Также Зеленский отметил, что сейчас нет предмета для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как объяснил вице-премьер-министр Алексей Резников, украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт о том, что Россия должна отменить указы об упрощенном получении гражданства.

Источник

Путин, Меркель
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