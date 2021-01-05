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Иран начал обогащение урана до 20%: это в 5 раз превышает грань ядерной сделки

05.01.2021 / 15:45
Иран начал обогащение урана до 20 процентов, что намного превышает предел в 3,67 процента, установленный в ядерной сделке 2015 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что обогащение началось "несколько часов назад" на подземном ядерном объекте Фордо к югу от столицы Тегерана.

По словам Рабиеи, этот процесс соответствует новому ядерному закону, недавно принятому парламентом Ирана.

Новый закон позволяет ежегодно производить 120 килограммов при 20-процентном уровне. Это также позволяет атомному агентству страны производить 500 кг менее обогащенного урана в месяц.

Соглашение 2015 года между Ираном и другими странами требовало от него ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

Но после того, как президент Дональд Трамп вывел США из соглашения, Иран заявил, что больше не чувствует себя связанным соглашением. С тех пор он несколько раз нарушал установленные ограничения.

Технически снятия этих ограничений означает, что Иран также может идти к производству высокообогащенного урана для ядерного оружия. В то же время, официальное правительственное сообщение об этом не указывало. Правительство в Тегеране заявляло, что планирует продолжить сотрудничество с МАГАТЭ.

Источник

Иран, обогащение урана
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