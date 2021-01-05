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Больше всего случаев COVID-19 в Европе регистрируют в Великобритании, Италии и Франции

05.01.2021 / 13:19
По состоянию на 3 января в странах Европы диагностировали 163 669 новых заражений коронавирусом, в частности, 4576 в Украине.

Об этом сообщают WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Франция, Германия. Украина сейчас на 10-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 85 миллионов случаев заражения коронавирусом, 60 миллионов больных вылечились, 1 834 354 пациента с COVID-19 умерли.

Продолжают бороться с болезнью более 23 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

Источник

коронавирус, Европа
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