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Британия первой в мире начинает использование вакцины Oxford/AstraZeneca

05.01.2021 / 12:48
Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В понедельник в шести больницах Англии будут сделаны первые из примерно 530 000 прививок, подготовленных Британией.

В ближайшие дни программа будет распространена на сотни других британских объектов, и правительство надеется, что в течение нескольких месяцев она доставит десятки миллионов доз.

"Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что он вселит новую надежду на всех, что конец этой пандемии близок", - сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

В прошлом месяце Великобритания стала первой страной, применившей другую вакцину производства Pfizer и BioNTech, которая должна храниться при очень низких температурах. На сегодняшний день Великобритания вакцинировала ею около миллиона человек.

Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевле и может храниться при температуре обычного холодильника, что упрощает транспортировку и использование. В воскресенье Индия одобрила эту вакцину для использования в экстренных случаях.

Случаи COVID-19 в Великобритании резко выросли в последние недели, чему способствовал новый, более заразный вариант вируса.

В воскресенье было зарегистрировано почти 55 000 новых случаев, и в общей сложности более 75000 человек в стране умерли от COVID-19 во время пандемии, что является вторым по величине числом в Европе.

Источник

Великобритания, Вакцина Oxford/AstraZeneca
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