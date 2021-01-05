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Больше всего случаев COVID-19 в Европе регистрируют в Великобритании, Италии и Франции
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Британия первой в мире начинает использование вакцины Oxford/AstraZeneca
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Джонсон исключает возможность нового референдума о независимости Шотландии в 2021 году
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Трамп продлил запрет на выдачу иммиграционных и рабочих американских виз
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Трудности при вакцинации от COVID-19 не являются неожиданностью
- 13:19
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Остатки на Едином казначейском счете в декабре сократились почти на 40% - Госказначейство
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Правительство признало провал реформы строительного контроля
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Министр финансов советует не переживать из-за курса в обменниках
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Украина готовит соглашения о зоне свободной торговли с пятью странами
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Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020
- 09:42
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован
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Пробки и ДТП: в Киеве - снегопад
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06:08
Херсонскому краеведческому музею передали артефакты с археологических раскопок
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В разных городах провели акции против назначения Шкарлета
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В Кабуле террористы пытались убить депутата, погибли люди
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На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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