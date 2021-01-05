Войти | Зарегистрироваться
14:17

вторник,
05 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Трамп продлил запрет на выдачу иммиграционных и рабочих американских виз

05.01.2021 / 11:15
Президент США Дональд Трамп продлил запрет на выдачу некоторых иммиграционных и рабочих американских виз, которая должна была закончиться 31 декабря. Новые ограничения должны действовать до 31 марта, передает "Голос Америки".

"Влияние COVID-19 на рынок труда Соединенных Штатов и на здоровье американских общин является предметом постоянного национального беспокойства", - говорится в заявлении президента.

Как сообщается, ограничения распространяются на визы типа H-1B, которая дает право на работу высококвалифицированным работникам, в частности в сфере ИТ, L (выдается для трансфера в рамках одной компании), H-2B (для малоквалифицированных работников) и J-1 (выдается участникам образовательных программ ), а также членам их семей. Ограничения также касаются лотереи "Грин-карт"

Отмечается, что юристы и защитники прав иммигрантов призвали новоизбранного президента Джо Байдена отменить указ Трампа после инаугурации.

"Слишком много семей были разделены, и слишком многие мечты были разрушены из-за этого незаконного запрета. Мы продолжим бороться против этих ограничений в суде и призываем администрацию Байдена-Харрис в первый день отменить все ксенофобские прокламации президента Трампа, в том числе этот запрет", - прокомментировала основательница центра Justice Action и юрист Карен Тамлин..

Вместе с тем, в команде Байдена пока не ответили, собирается новоизбранный президент отменять указ Трампа.

В свою очередь, исследователь Института иммиграционной политики Сара Пирс отмечает, что иммиграционные вопросы могут не быть на первом месте для администрации Байдена. "Многие иммиграционных предписаний могут приниматься медленно, потому что в них очень много работы. Но я ожидаю, что они будут более открыты для виз H-1B, по крайней мере, отменят ограничения администрации Трампа", - подчеркнула она.

Источник

США, визы, Трамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.