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В Индонезии обнаружили "черные ящики" разбившегося самолета

11.01.2021 / 10:55
Поисковая группа установила месторасположение бортовых самописцев разбившегося в Яванском море пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air.

Как передает Reuters, об этом заявил глава Национального комитета безопасности на транспорте Индонезии Соэрджанто Тьяджоно.

В ближайшее время черные ящики будут извлечены и отправлены на расшифровку. Об их целостности пока ничего не известно.

Напомним, 9 января пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море, недалеко от индонезийского острова Лаки. По предварительным данным, на борту лайнера находились 62 человека.

Источник

самолет, крушение, Индонезия
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