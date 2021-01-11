В Индонезии обнаружили "черные ящики" разбившегося самолета

Как передает Reuters, об этом заявил глава Национального комитета безопасности на транспорте Индонезии Соэрджанто Тьяджоно.

В ближайшее время черные ящики будут извлечены и отправлены на расшифровку. Об их целостности пока ничего не известно.

Напомним, 9 января пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море, недалеко от индонезийского острова Лаки. По предварительным данным, на борту лайнера находились 62 человека.

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