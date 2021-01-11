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Вероятное отстранение Трампа: Пенс может взять власть в свои руки – CNN

11.01.2021 / 11:47
Вице-президент США Майк Пенс рассматривает возможность применения 25-й поправки Конституции (она предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту) в случае, если поведение Дональда Трампа станет "нестабильным".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, близкие к вице-президенту

Источник отмечает, что в команде Пенса существует определенная обеспокоенность по поводу рисков применения 25-й поправки или процесса импичмента, поскольку Трамп может совершить какие-либо необдуманные действия, которые могут создать опасность для нации.

Собеседник издания также рассказал – не исключено, что подобное развитие событий можно ожидать в ближайшие дни.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на свои источники сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов страны Стивен Мнучин обсуждали возможность применения 25-й поправки относительно Трампа.

25-я поправка применяется в случае, когда президент США не способен выполнять свои полномочия.

Напомним: группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявляет о готовности представить статью для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Источник

США, Трамп
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