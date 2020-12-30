Епископ УПЦ объяснил, когда человек получает дар Святого Духа в Церкви

Каждый человек, который становится православным в Таинстве Крещения, получает дар Святого Духа в Таинстве Миропомазания, которое следует сразу после него. Таким образом, новорожденному христианину даются силы жить полноценной духовной и богоугодной жизнью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко).

«Сейчас это таинство совершается через помазание человека миром (специальным маслянистым и душистым веществом), то в древности дар Святого Духа подавался через возложение апостольских рук на главу человека, который изъявил горячее желание быть членом Церкви Христовой. Позже, когда просто физически апостолы не имели возможности сами возлагать руки на всех желающих креститься, они делегировали такие полномочия своим помощникам — епископам и пресвитерам.

Поэтому в истории Церкви возложение рук является более ранним способом передачи дара Святого Духа. Он был заменен на помазание святым миром примерно в то время, когда появилось более четкое разграничение между епископом и пресвитером. И именно епископ, как преемник апостольского служения, благословляя и освящая миро, делегировал своим помощникам — пресвитерам — помазывать им крестящихся как бы из рук самих апостолов», - объяснил владыка.

Епископ Феодосий рассказал, что апостолы получили этот дар в День Пятидесятницы, когда Святой Дух в виде огненных языков почил на каждом из них. «И только потом они уже начали передавать его другим с непременным условием веры, покаяния, получения прощения грехов и последующего за ними Крещения (Деян. 2:38)».

Кроме того, некоторые верующие получают его особенным способом, принимая Таинство Священства, становясь при этом епископами, священниками или диаконами (Деян. 20:28).

Епископ Феодосий рассказал, в чем разница Духа Святого, как Ипостаси Пресвятой Троицы, от Его даров (исцеления, прорицания, экзорцизма, пророчества, говорения на иных языках и истолкования таких посланий, мудрости, наставничества, духовничества, старчества).

«Самое главное, что совершается посредством Святого Духа, так это то, что человек становится «новым творением» (2 Кор. 5:17). Святой Дух усыновляет верующего Богу (Рим. 8:14), утешает христианина, очищает от прегрешений, в конечном итоге спасает человека и является залогом будущего его воскресения (Рим. 8:11)», - отметил архиерей.

По слову Христа, упорное и сознательное отвержение спасительной благодати Божьей и поношение или отрицание бытия Святого Духа является непростительным грехом: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12:31-32).