Войти | Зарегистрироваться
17:01

среда,
30 декабря
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Ужгороде создано православное сестричество УПЦ

30.12.2020 / 16:22
В Ужгороде создано православное сестричество УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Основной задачей сестричества милосердия есть служение ближним

В Закарпатской области создано православное сестричество в честь святителя Нектария Эгинского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, православное объединение неравнодушных женщин и девушек для помощи ближним будет действовать при храме Почаевской иконы Божией Матери в Ужгороде.

«Основной задачей сестричества милосердия есть служение ближним, – отметил настоятель храма протоиерей Василий Алексий. 

Цель [сестричества] – нести христианскую любовь к людям, которые страдают, дарить надежду и делиться верой в милосердие Божие. Особенно необходимо помочь людям, которые находятся в материальной и духовной нужде».

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви передала 12 450 подарков детям и нуждающимся.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.