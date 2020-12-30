В столичном Десятинном монастыре почтили память киевского подвижника Иоанна Босого

В Киеве в Десятинном монастыре почтили память известного старца Иоанна Босого.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Десятинного монастыря, торжественное богослужение, возглавил наместник монастыря Преосвященнейший Гедеон епископ Макаровский.

Накануне было совершено всенощное бдение, за которым был отслужен акафист святому Иоанну.

После чтения святого Евангелия была возведена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

На Божественной литургии, впервые в монастыре была совершена диаконская хиротония. Во диаконы был рукоположен послушник Андрей Тодосийчук.

После богослужения была прочитана молитва святому, а владыка Гедеон обратился со словом проповеди к прихожанам и поздравил отца Андрея с таинством хиротонии.

***Иоанн Босой Киевский (в миру Иван Расторгуев) – юродивый, прозорливый старец середины XIX века. Родился в Рязанской губернии 11 сентября 1800 г. Покинув дом, Иоанн странствовал по монастырям. Он всегда ходил босым.

В Киеве странник стал прихожанином Десятинного храма. Там на средства состоятельных людей организовал приют для калек, нищих, бездомных. Подвижник принимал и кормил около 200 человек в день. Ему помогал его друг и «духовное чадо» - Дамиан, будущий основатель скита в Феофании (прп. Вонифатий, прославлен в лике святых в 2011 г.)

Иоанн Босой умер 29 декабря 1849 года в возрасте почти 50 лет. Святой носил тяжелые вериги, с которыми и был похоронен.

Верующие знают множество случаев исцелений и благодатной помощи по молитвам подвижника при его земной жизни и по смерти.

Прославление блаженного Иоанна Босого состоялось 29 декабря 2015 года в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы Киева. Божественную литургию с чином прославления совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.