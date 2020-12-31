Выплата компенсации за сбитый МАУ: Киев отреагировал на решение Ирана

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, комментируя сообщения СМИ об утверждении правительством Ирана компенсаций для семей каждой жертвы катастрофы.

«Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечение виновных к ответственности. При определении размера компенсации также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах», - сказал Николенко.

По его словам, украинская сторона ожидает от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах сбивания самолета.

«Констатируем, что дальше заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил», - акцентировал пресс-секретарь МИД.

Он подчеркнул, что такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей, и заверил, что Украина вместе с другими пострадавшими странами продолжит прилагать максимальные усилия для установления справедливости в этом деле и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщалось, правительство Ирана утвердило сумму в 150 тыс. долларов США или ее эквивалент в евро для семей каждой жертвы катастрофы самолета МАУ. Министерству дорог и городского развития страны поручено выплатить указанную компенсацию как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами.

Самолет был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, которые находились на борту, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших - граждане семи стран. В частности, на борту были 11 граждан Украины - 2 пассажира и 9 членов экипажа.

11 января, после нескольких дней возражений, в Иране официально признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

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