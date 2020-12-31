Войти | Зарегистрироваться
14:20

четверг,
31 декабря
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ рассказал, как Господь благословляет тех, кто не идет на компромисс с совестью

31.12.2020 / 12:47
Митрополит УПЦ рассказал, как Господь благословляет тех, кто не идет на компромисс с совестью
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Мелетий пообщался с верующими и посмотрел, как живут и поддерживают богослужебную жизнь церковные общины

Верующие потеряли храмы из-за рейдерских действий активистов ПЦУ, но не потеряли совесть и благодать от Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, об этом сказал митрополит Мелетий во время общения с верующими церковных общины сел Боянчук и Горошовцы, пострадавшие от захватов храмов.

«Сохранив верность канонической благодатной Украинской Православной Церкви, верующие потеряли храмы, в которых они с детства молились, но не потеряли благодать, которую им посылал Господь. Теперь мы видим, что Господь благословляет тех, кто принимает правильный выбор, держится истинной веры и не идет на компромисс с грехом и полуправдой. Господь являет чудеса и помогает возрождать богослужебную жизнь», - отметил владыка.

Митрополит Мелетий пообщался с верующими и посмотрел, как живут и поддерживают богослужебную жизнь церковные общины.

В Горошовцах прихожане молятся во временном храме и планируют строить полноценный в 2021 году.

Община УПЦ в селе Боянчук начала строительство новой церкви 3 июля. Уже закончили возведение стен и кровлю с куполами. Сейчас ведутся внутренние работы – утепляют крышу и делают потолок.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.