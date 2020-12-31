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Енин: Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

31.12.2020 / 13:19
Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружественное отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о полуторе миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей. Кроме того, мы ведем переговоры в рамках соответствующих международных механизмов по обеспечению массовой вакцинации и рассчитываем на получение около 8 млн вакцин", - сказал Енин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам замминистра, еще с середины лета этого года МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний, которые разрабатывали на тот момент и сейчас уже разработали вакцины.

"Главным ответственным органом исполнительной власти по этому вопросу является Министерство здравоохранения Украины. Мы очень оперативно информируем наших коллег из Минздрава о возможности начала переговорных процессов. На данный момент при содействии МИД нашими коллегами из Минздрава подписан ряд соглашений о неразглашении, в этой связи я несколько ограничен называть компании и страны, с которыми ведутся переговоры о заключении в дальнейшем форвардных контрактов для поставки вакцины", - отметил Енин.

Он подчеркнул, что география переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД так же активно работает и на азиатском направлении.

"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", - предположил Енин.

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Енин, COVID-19
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