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В Украине хотят снизить давление на налогоплательщиков. Зеленский подписал закон

31.12.2020 / 13:50
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот документ внес изменения в скандальный налоговый закон №466 (законопроект №1210) по поводу ограничения применения принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями.

Закон уточняет обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, а доказывать такие обстоятельства отныне должен контролирующий орган.

Уточняются некоторые положения трансфертного ценообразования; основания прекращения административного ареста; положения о корректировке финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели.

В документе прописаны особенности взимания акцизного налога; особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода; а также положения о применении регистраторов расчетных операций.

Закон также определил правила налогообложения контролируемых иностранных компаний. Налогоплательщикам дают достаточно времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом карантина из-за COVID-19).

"Таким образом обеспечивается уменьшение нагрузки на бизнес по уплате налогов и создаются механизмы для привлечения новых инвестиций, выведения экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов", - подчеркивают в ОП.

Также предусмотрен постепенный рост акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Напомним, во втором чтении соответсвующий законопроект народные депутаты одобрили 17 декабря.

В начале ноября Верховная рада приняла за основу этот законопроект.

Кроме того, нардепы одобрили во втором повторном чтении закон президента Владимира Зеленского об "инвестиционных нянях".

Источник

налог, Зеленский, COVID-19
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