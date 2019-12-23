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Зеленский продлил налоговые льготы для предприятий лиц с инвалидностью

23.12.2019 / 14:43
Президент Владимир Зеленский одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины о создании благоприятных условий деятельности для предприятий и организаций, которые основаны общественными объединениями лиц с инвалидностью.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады на странице законопроекта №2439.

Законом продлевается действие льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) по операциям по поставке товаров и услуг, изготавливаемых и поставляемых организациями или предприятиями объединений лиц с инвалидностью.

Таким образом, действие льготной ставки (0%) продлено до 1 января 2025 года. Первоначально в тексте законопроекта предлагалось продлить действие льготной ставки до 2022 года, однако комитет настоял на этом сроке.

Законом также законодательство приведено в соответствие с положениями Конвенции о правах лиц с инвалидностью в части употребления термина "лицо с ограниченными возможностями" вместо "инвалид" и приведено законодательство в соответствие с положениями закона Украины "Об общественных объединениях" в части употребления терминологической конструкции "общественное объединение" вместо "общественная организация"

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в Украине проживает свыше 2,6 млн. лиц с инвалидностью. Авторы законопроекта аргументируют необходимость освобождения предприятий, основанных лицами с инвалидностью, от уплаты НДС тем, что сэкономленные средства предприятия и организации лиц инвалидностью направляют на производственные и социальные нужды, что способствует созданию рабочих мест для людей с инвалидностью и предоставлению им общественными объединениями социальной защиты.

Напомним, данный закон Рада одобрила 5 декабря. За него проголосовали 360 нардепов.

Источник 

налог, инвалидность, предприятия, Зеленский
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