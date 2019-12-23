Президент подписал ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

В пояснительной записке указано, что реализация проекта "Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков" будет осуществляться за счет средств займа Европейского инвестиционного банка на следующих условиях: сумма займа составляет 160 млн евро; ставка процентов - Euribor + спрэд; количество траншей - 20; минимальная сумма транша - 5 млн евро.

Указано, что общий период погашения займа - 25 лет, включая льготный период - 4 года. При этом первая дата погашения займа - 20.04.2022, а последняя дата погашения займа - 20.10.2042.

В частности, заем будет погашаться полугодовыми платежами; комиссия за резервирование средств не взимается.

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