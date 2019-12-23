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Милованов назвал главные реформы на 2020 год

23.12.2019 / 13:20
Перед Минэкономики стоит главная задача, которая состоит в том, чтобы разобраться с происходящим в подведомственных отраслях и выделить главные направления реформ.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Харькове.

По его словам, за три месяца разработан законопроект, согласно которому приватизации подлежат первые 80 предприятий, которые будут переданы в Фонд госимущества для завершения процесса.

"В этот список не войдут только те предприятия, которые составят Фонд национального богатства, включая естественные монополии. Вместе с тем отменен общий список предприятий, которые не подлежат приватизации", - сказал министр.

"Что касается рынка земли, то парламент, в том числе, нардепы от Слуги народа, живо относятся к внесению необходимых изменений в законопроекты - 4600 поправок! При этом есть ясное понимание, что начать реформирование нужно с создания реестра земель. Наконец, о коррупции, в частности, в управленческих структурах. Тридцать лет подряд директора "заносили" в правительство деньги за поддержку предприятий, а теперь пришло такое время, что они не знают, куда надо заносить. Эта практика идет, и это хороший знак", - добавил Милованов.

О планах на 2020 год министр заявил, что всегда есть опасность возникновения препятствий.

"Однако среди первостепенных задач остается привлечение инвестиций. Простой пример: Украина - крупнейший производитель пшеницы, а надо еще стать и крупнейшим производителем макарон, чтобы и эту марку знали в мире", - сказал он.

Источник

Кабмин, реформы, Милованов
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