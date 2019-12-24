В афере «УкрБуда» виновато государство и городские власти, - эксперт

Некоторые объекты «УкрБуда» можно будет достроить проще, некоторые – сложнее. Но поскольку в афере виновато государство, именно ему нужно брать на себя ответственность и достраивать жилье, в которое люди вложили деньги. Об этом заявил президент Союза специалистов по недвижимости Виктор Несин.

«Самые большие проблемы будут по тем стройкам «УкрБуда», которые готовы практически на 90%, в которых инвестиции внесены тоже практически на 90-95%. С теми же стройками, где еще не полностью внесены инвестиции, где остались непроданные нежилые помещения, паркоместа, которые можно продать и получить какие-то средства, то те, я думаю, они будут все-таки каким-то образом достроены. Тем более, что последнее заявление «Киевгорстроя» о том, что они готовы взять проблемные стройки «УкрБуда» и довести его до конца, в какой-то мере обнадеживает», - заявил он.

Он считает оправданной ситуацию, когда подобные объекты достраивают государственные компании.

«Инвестор не должен страдать, он ни в чем не виноват, он принес свои личные деньги, и, как это часто бывают, последние деньги. Поэтому если государство выдавало разрешения на строительство, если государство выдавало лицензии строительным компаниям, то оно брало на себя какую-то ответственность. Пускай теперь как-то это дело компенсирует», - полагает он.

Именно государство и местные власти эксперт считает виновником того, что произошло.

«Весь первичный рынок жилья в стране – темная история. Все прекрасно понимают, что любой многоквартирный дом, который вводится в эксплуатацию, вводится за взятки. Все даже знают цифры, какие суммы заходят и куда. Там не просто миллионы, там вращаются миллиарды. Кроме того, у нас по большому счету нет генплана города, идет хаотическая застройка… Виноват в этом, в том числе, и мэр Киева Виталий Кличко – он градоначальник, это всё по большому счету от него и зависит, те же кадровые назначения. Но Кличко классный боксер, но, к сожалению, не хозяйственник. Мэром надо ставить экономистов, хозяйственников, которые знают как управлять городом, потому что то, что сейчас происходит с Киевом, это просто жуть», - заявил эксперт.

По причине неэффективной работы власти, считает он, могут быть проблемы и с достройкой городских объектов, тендеры на которые массово выигрывали компании «УкрБуда», в том числе Шулявского моста.

«Риск, несомненно, есть. У нас не работают контролирующие органы, вот в чем беда. Была расписана смета на мост, а теперь ее увеличивают по какой-то причине. Значит, кто-то неправильно смету просчитал, значит нужно наказать тех людей, которые смету просчитывали. Или кто-то просо деньги украл - чудес же не бывает. Должны работать контролирующие органы, человек должен бояться. Как живет Европа? Европа боится. Если что-то нарушается, то тут же за это беспощадно карают. У нас же все четко понимают, что даже если поймают, то можно откупиться. Именно так у нас все и происходит, и это такой замкнутый круг», - заявил он.