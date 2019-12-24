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В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год

24.12.2019 / 11:46
Министерство экономики хочет сократить количество безработных граждан с 1,5 миллиона до 900 тысяч и повышать заработные платы на 2000 гривен в год.

Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов во время визита в ГП Турбоатом, сообщает пресс-служба ведомства.

"У нас 8,5 процентов безработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости.

Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходя".

Также министр отметил, что цель ведомства сократить безработицу и повышать зарплаты на 2000 грн в год.

"Наша задача сократить безработицу до 5 процентов, а зарплаты повышать хотя бы на 2000 гривен в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5 процентов", - заявил Милованов.

Напомним: Министерство экономики обнародовало статью будущего трудового кодекса, в которой определяются трудовые отношения, в нынешнем законодательстве такой пункт отсутствует. Нововведения могут повлиять на легальность айтишников, которые трудоустроены как "ФОПы".
Экономическая правда

Источник 

зарплаты, повышение, Минэкономики
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