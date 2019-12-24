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На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп

24.12.2019 / 12:17
По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят функционирование любых игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса".

Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

Напомним, 20 декабря Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

Вечером 20 декабря полиция сообщала, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.

Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом.

В сентябре Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Однако 19 декабря на заседании Верховная Рада насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

Источник 

полиция, игорные заведения
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