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Сокращение промпроизводства в Украине в ноябре ускорилось до 7,5%

24.12.2019 / 12:48
Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5% после снижения на 5% в октябре и 1,1% – в сентябре.

Об этом  сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник, 23 декабря.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней, промпроизводство в ноябре-2019 к ноябрю-2018 также снизилось на 6,9%.

Согласно данным статведомства, падение было зафиксировано во всех отраслях: перерабатывающей – на 6,4%, добывающей – на 7,9%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 12%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в ноябре сократилось на 4,6%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 1,9%.

В целом, по итогам 11 месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%, падение фиксируется непрерывно с июня

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Источник 

сокращение, производство, Промышленное производство
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