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На Закарпатье ожидается повышение уровня воды в реках 30 декабря - 1 января - ГСЧС

30.12.2020 / 17:18
С 30 декабря 2020 года по 1 января 2021 года на Закарпатье ожидается подъём уровня воды, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"30 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на заводь.

Источник

Закарпатье, подъём уровня воды
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