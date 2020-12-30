На Закарпатье ожидается повышение уровня воды в реках 30 декабря - 1 января - ГСЧС

"30 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на заводь.

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