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Нацполиция ликвидировала более 100 интернет-магазинов по продаже наркотиков

30.12.2020 / 16:56
В течение недели украинские полицейские перекрыли два международных канала поступления наркотиков в Украину, прекратили деятельность трех мощных нарколабораторий и ликвидировали более 100 интернет-магазинов.

В частности, через которые ежесуточно сбывали около 50 тыс. доз наркотиков на территории всей Украины.

"Оперативники ДБН вместе со следователями полиции Киева с привлечением коллег из департаментов криминального анализа и киберполиции провели тщательный анализ каналов сбыта наркотиков через Интернет, в частности в закрытой части - "DarkNet". В результате, используя практику зарубежных коллег, полицейские установили держателей более 100 интернет-ресурсов, которые действовали на территории всего государства и были связаны между собой: все они были "постоянными клиентами" трех оптовиков, один из которых находился в ТОПе рейтинга "DarkNet ". По предварительным данным, ежесуточно все эти ресурсы сбывали около 50 тыс. доз наркосредств", - сообщает во вторник пресс-служба Нацполиции Украины.

В частности, прекращена деятельность более 100 интернет-магазинов по распространению наркотиков и психотропов, перекрыты два международных канала поступления психотропных веществ в Украину и ликвидирована нарколаборатория, мощности которой позволяли практически бесперебойно обеспечивать психотропами все эти магазины.

Благодаря спланированным действиям полицейские не допустили попадания на "черный" рынок более 20 кг Альфа PVP, около 8 кг амфетамина, более 4 кг каннабиса, около тысячи таблеток "экстази", в целом - более 120 тыс. доз наркотика.

Также из незаконного оборота изъято 200 литров психотропа в жидком виде, растения конопли и 110 литров прекурсоров, используемых для изготовления психотропных веществ.

Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 50 млн грн.

Кроме этого, изъято $113 тыс., 158 тыс. грн, оружие, гаджеты, черновые записи, а также шесть автомобилей.

"Уже установлено 50 лиц, связанных с незаконной деятельностью ликвидированных наркомагазинов. Сейчас тринадцати из них уже сообщено о подозрении, десяти суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 143 тысяч гривень до 2,1 миллиона гривень, еще трем - домашний арест", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам инкриминируют ряд уголовных преступлений, предусмотренных статьями 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) , 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"За организацию нарколабораторий и создание разветвленной сети сбыта наркотиков и психотропов фигурантам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества", - добавили в полиции.

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наркотики, полиция
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