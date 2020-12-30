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В новогоднюю ночь столичное метро будет работать дольше

30.12.2020 / 17:56
В ночь с 31 декабря на 1 января метро в Киеве продолжит работу на 2 часа.

Об этом сообщает КГГА

Метро будет работать до 2 часов ночи, а столичный фуникулер - круглосуточно.

Однако в метрополитене предупредили, что во избежание массового скопления пассажиров возможны ограничения (закрытие) на вход таких станций:

"Золотые ворота"
"Крещатик"
"Майдан Независимости"
"Почтовая площадь"
"Контрактовая площадь".

Напомним: ресторанам в новогоднюю ночь разрешили работать дольше.

С 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий локдаун, однако транспорт будет работать. Ограничат работу заведений общественного питания, спортивных залов.

Источник

метро, Киев
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