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В cтолице Сербии установили 23-метровый памятник святому покровителю страны

28.12.2020 / 15:50
В cтолице Сербии установили 23-метровый памятник святому покровителю страны
Источник: Центр информации УПЦ
Стране потребовалось восемь веков, чтобы поставить монумент основателю государства и святому

В Белграде завершена установка памятника великому князю сербскому Стефану Немане, который в конце жизни принял монашество и прославился как святой Симеон Мироточивый.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом вице-мэр Белграда Горан Весич написал на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня великий день для Белграда и Сербии! Памятник Стефану Немане окончательно завершен и передан сербскому народу», - отметил Горан Весич.

По словам Весича, стране потребовалось восемь веков, чтобы поставить монумент основателю государства и святому, чьи чудотворные мощи с 1200 года почивают в древнем сербском монастыре Студеница.

Как сообщалось ранее, монтаж величественного памятника администрация Белграда начала в мае 2020 года. Высота монумента – 23 метра, вес – 80 тонн. Облик святого восстановлен по средневековым иконам.

Официальное открытие памятника запланировано на январь 2021 года.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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