Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в кинотеатрах Украины перед Рождеством

В кинотеатрах 14-ти городов Украины вновь покажут уникальный документальный фильм «Где ты, Адам?» об афонском монастыре Дохиар и его многолетнем игумене старце Григории (Зумисе).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», показы состоятся 2 и 3 января в Киеве, Днепре, Житомире, Запорожье, Кривом Роге, Луцке, Львове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Харькове, Херсоне, Хмельницком и Черкассах.

Также продолжается прокат ленты в отдельных кинотеатрах Киева, Вараша (Ровенская область), Владимир-Волынского, Ковеля (Волынская область), Одессы, Сум, Хуста, Червонограда. Список кинотеатров, где идут показы, можно найти на посвящённом фильму сайте.

Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

«Фильм погружает зрителя в жизнь одного из монастырей Святой Горы Афон. Уединенная монашеская жизнь, полная подлинных персонажей и «повседневных святых», прорывается на экран из-под спуда наших мирских приоритетов. Перед глазами зрителя предстает история о совершенно беспрецедентном образе жизни в живой монашеской общине посреди двадцать первого века», — сказано в анонсе ленты.

Впервые ленту показали широкой аудитории в рамках XVII Международного фестиваля православного кино «Покров» в октябре 2019 года, на фестивале фильм взял Гран-При. Во время награждения победителей насельник монастыря Дохиар старец Гавриил, знавший почившего отца Григория почти 60 лет, отметил, что авторам фильма удалось передать духовный мир игумена.