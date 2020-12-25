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Патриарх Кирилл призвал священников не превращаться в тренеров личностного роста в соцсетях

25.12.2020 / 16:40
Патриарх Кирилл призвал священников не превращаться в тренеров личностного роста в соцсетях
Источник: Патриархия.ру
Священник ни в коем случае не должен забывать, что цель его работы в социальных сетях – «не развлекать людей, не привлекать их к себе, а нести слово Божие

Представителям духовенства не следует увлекаться социальными сетями в ущерб богослужебной и приходской деятельности.

Об этом заявил Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

По мнению Предстоятеля Русской Православной Церкви, не каждый священник может быть проповедником в соцсетях: использование этих коммуникаций для миссии предполагает «наличие хорошего образования, высокого общего культурного уровня». Также священник, занимающийся просветительством в Интернете, должен иметь многолетний опыт пастырской деятельности и не забывать, что его целью является «приведение людей ко Христу, и ни в коем случае не «поставление» самого себя в центр их жизни».

«Погружение в социальные сети не должно приносить ущерба богослужебной и иной приходской деятельности. Многократное превышение количества подписчиков над числом реальных прихожан может создать у священника-блогера ощущение вторичности прихода», – сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Если виртуальная община становится важнее реальной, то на обслуживание этой виртуальной общины направляется главная сила и внимание священнослужителя, предостерег Предстоятель Русской Православной Церкви.

«И он, действительно, становится блогером, говорящим о духовной жизни, перестает быть пастырем, исповедником и, что быть может самое опасное: на второе место уходит самое главное – совершение богослужения и священного Таинства Евхаристии. Для преодоления этой иллюзии от клирика требуется трезвая оценка своей деятельности, возможно, обращение за советом к более опытному и сведущему собрату или к архипастырю. Ведь последствием увлечения подобной иллюзией может стать решение оставить регулярные богослужения», – сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Священник ни в коем случае не должен забывать, что цель его работы в социальных сетях – «не развлекать людей, не привлекать их к себе, а нести слово Божие.

«Пастырь не должен превращаться в некое подобие популярных ныне тренеров личностного роста или психологов. Известны случаи, когда некоторые клирики даже отказались от священного сана, чтобы заниматься подобной деятельностью. Их единицы, но они есть. И кто-то споткнулся, кто-то искусился на этот соблазн», – сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Приобретая много подписчиков, отметил Первосвятитель, батюшки порой теряют способность принимать всякую критику, в том числе от собратий-священников, или «реагируют на возражения бесконечными спорами».

«Лекарство от этой болезни – в молитве», – подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл
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