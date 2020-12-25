Войти | Зарегистрироваться
17:35

пятница,
25 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ заявили, что в вопросе даты празднования Рождества, ориентируются не на Европу, а на верующих

25.12.2020 / 16:23
В УПЦ заявили, что в вопросе даты празднования Рождества, ориентируются не на Европу, а на верующих
Источник: Центр информации УПЦ
Протоиерей Николай Данилевич считает, что догматических причин праздновать по «новому» или по «старому» стилю нет

Украинская Православная Церковь в вопросе даты празднования Рождества, ориентируется не на Европу, а на верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом спикер Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич заявил в комментарии Телеграм-каналу «PavlovskyNews».

Священник подчеркнул, что «полнота Церкви – епископы, духовенство и верующие, –не готовы к этому, и сейчас нет необходимости это делать».

Протоиерей Николай Данилевич считает, что догматических причин праздновать по «новому» или по «старому» стилю нет. Но, вместе с этим, по его словам, «мы видим, что в некоторых Поместных Православных Церквях, – Болгарской, Греческой и особенно Румынской, из-за перехода на новый стиль возникли "старостильные расколы". То есть, возникли разделения внутри Церкви».

Протоиерей Николай уверен, что «при принятии любого решения в Церкви нужно учитывать внутрицерковный контекст, чтобы не было таких разделений».

«Дело в том, что когда государство принимает какое-то решение, то оно касается всех граждан Украины. Церковь же, принимает решение, ориентируясь на своих прихожан, а не на всех граждан Украины, потому что не все граждане Украины – члены Церкви», – подчеркнул священник.

По мнению спикера УПЦ, Церковь «должна принимать решения, не ориентируясь на всех абсолютно граждан Украины, на Западную Европу или другие факторы, а ориентируясь только на тех граждан страны, которые есть членами нашей Церкви».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 декабря
24 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.