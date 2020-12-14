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В РПЦ объяснили, почему выступают против сотрудничества Варфоломея с США

14.12.2020 / 18:11
Патриарх Константинопольский опирается на внешнюю силу для действий, направленных на разрушение православного единства, на причинение ущерба Поместным Православным Церквам, с этим мы, конечно, не можем согласиться

Патриарх Константинопольский опирается на поддержку США для действий, направленных на разрушение православного единства.

Об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в интервью для греческой газеты «Катимерини», комментируя давление американских дипломатов на решения Патриарха Константинопольского, сообщает patriarchia.ru.

«Каждый Предстоятель Поместной Церкви выбирает, с кем ему работать. Если такая работа направлена на защиту интересов этой Церкви, на сохранение единства Православия, то почему же не сотрудничать?... Если бы речь шла о том, что Константинопольский Патриарх сотрудничает с Соединенными Штатами Америки для сохранения православных святынь, защиты своих интересов на собственной канонической территории, разве кто-то возражал бы? Думаю, нет. Но когда Патриарх Константинопольский опирается на внешнюю силу для действий, направленных на разрушение православного единства, на причинение ущерба Поместным Православным Церквам, с этим мы, конечно, не можем согласиться. Что же касается Русской Православной Церкви, мы же никуда не вторгаемся, ни у кого ничего не отторгаем. Мы только заботимся о том, чтобы сохранить ту Церковь, которую получили от наших предков», - отметил митрополит Иларион.

Владыка подчеркнул, что по мнению церковного народа, «после того, как Патриарх Варфоломей запустил раскольников в Софию Киевскую, что является кощунством и святотатством, он лишился доступа в константинопольскую Святую Софию».

Русская Православная Церковь считает, что превращение собора Святой Софии в мечеть – трагическое событие не только для Константинопольской Церкви, а для всего мирового Православия.

«Мы со скорбью наблюдаем, как те немногие уникальные мозаики храма Святой Софии, которые сохранились, сейчас завешены полотнищем, как скрыты от взглядов стены монастыря Хора, где, опять же, сохранились уникальные мозаики и фрески XIV века. К сожалению, к нашим публичным заявлениям на эту тему руководство Турции сейчас не прислушивается», - заключил митрополит Иларион.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, УПЦ
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