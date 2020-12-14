Войти | Зарегистрироваться
12:43

понедельник,
14 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ рассказал, почему мы считаем себя духовными потомками апостола Андрея

14.12.2020 / 12:22
Предстоятель УПЦ рассказал, почему мы считаем себя духовными потомками апостола Андрея
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель напомнил, что святой апостол Андрей называется «Первозванным», потому что первый из 12 апостолов следовал за Христом

Наш народ считает себя духовными потомками Андрея Первозванного, ведь святой апостол на нашей земле проповедовал христианскую веру.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«Мы считаем себя духовными потомками апостола Андрея. Он пришел на нашу землю и проповедовал Христа воскресшего, проповедовал нам Божью любовь и любовь к ближнему. Он учил нас любить друг друга, прощать друг друга и терпеть друг друга, он учил нас делать только добро, каяться, молиться», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель напомнил, что святой апостол Андрей называется «Первозванным», потому что первый из 12 апостолов следовал за Христом.

Известно, что апостолы Андрей и Иоанн были учениками Иоанна Предтечи, а затем стали учениками Спасителя. Его Блаженство объяснил, в чем их отличие от других апостолов.

«Отличие апостола Андрея и Иоанна от других апостолов заключается в том, что всех апостолов Господь призвал: “Идите за Мною”, а апостол Андрей и Иоанн сами последовали за Спасителем, Господь не звал <…> Они стали Его учениками, то есть их любовь к Богу привлекла их к Богу, Который пришел на землю, который есть любовь», – подчеркнул он.

По словам Блаженнейшего, «апостолы не искали себе прохладных пустынных мест для отдыха, апостолы шли с проповедью о Христе к людям».

«Если мы хотим быть настоящими учениками апостола Андрея, то должны заставлять себя и любить, и терпеть, и поститься, и молиться, и каяться. То есть жить по закону, который Бог подарил миру, который на нашу землю принес святой апостол Андрей Первозванный», - заключил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 декабря
12 декабря
11 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.